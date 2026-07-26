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Brandmän från Paris har skickats för att förstärka kollegerna i Bordeaux. (Emma Da Silva /AP/TT / AP)
Storbranden utanför Bordeaux

Franska brandmän kämpar mot en två mil lång eldvägg

Av Daniel Persson
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2 500 brandmän, 1 500 militärer och 1 200 poliser bekämpar lågorna i franska Gironde, skriver Le Monde. Samtidigt som de förstärks med flygplan från Sverige och andra europeiska länder, har de att bekämpa en brandfront som på lördagen beräknades vara två mil lång.

– Utmaningen är att balansera varje persons insats. Begär du för lite av någon kanske de känner att deras insats inte tas till vara, ger du i stället någon en alltför hopplös uppgift riskerar du att skrämma bort dem. Men vi behöver alla, säger en räddningsledare till tidningen.

80 procent av den franska brandmanskåren består av frivilliga. Utöver att hantera branden måste de också möta människor som förlorat sina hem och som anklagar dem för att ha gjort ett dåligt jobb.

– Många känner sig övergivna och anklagar oss för att svika dem, berättar en räddningsarbetare.

Flera brandmän har också förlorat sina hem – medan de försökt rädda andras
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Skogsbranden i Bordeaux uppges ”skapa sina egna vindar” vilket gör spridningen oförutsägbar
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
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