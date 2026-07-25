1 500 militärer till bränderna – kvarts miljon på flykt

Totalt 1 500 franska militärer skickas för att hjälpa till att ”skydda människor och egendom” från skogsbränderna som just nu rasar i den sydvästra delen av landet. Det uppger Frankrikes försvarsdepartement enligt AFP.

Militärerna kommer att hjälpa till med att evakuera boende från områden som hotas av lågorna, och att vakta hem som lämnats tomma.

Över 250 000 personer har flytt sina hem i Frankrike och Spanien. Bränderna närmar sig storstäderna Bordeaux och Madrid, som sammanlagt har över åtta miljoner invånare.