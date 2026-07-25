Svensk barnfamilj tvingades fly: ”Kastade oss in i bilen”

Svenska Cissi Zetterström med familj befann sig på semester på halvön Cap Ferret i Frankrike när brandrök plötsligt syntes på avstånd, berättar hon för flera medier.

Informationen var inledningsvis bristfällig, men när familjen, Cissi med sin man och fyra barn, var ute på en båttur fick de besked om att campingen de bodde på skulle utrymmas. Resan tillbaka tog flera timmar och väl tillbaka syntes inga människor.

En återsamlingsplats hade upprättats i Bordeaux och för att ta sig dit behövde svenskarna köra mot branden.

– Vi slängde ihop våra saker och kastade oss in i bilen, säger hon till SVT Nyheter.

Hon säger att lättnaden var stor när de väl var i säkerhet, och att hon tänker på alla drabbade.