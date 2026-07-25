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Här springer hästar på gatorna i Frankrike
Skogsbränderna i Europa

Hästar flyr bränderna i Frankrike – kunde inte evakueras

Av Hannah Gustafsson
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I flera videoklipp från södra Frankrike syns en stor grupp hästar fly på gatorna från den kraftiga röken efter skogsbränderna, skriver Le Figaro.

Hästarna ska komma från ett ridcenter i närheten av Biscarrosse söder om Bordeaux, som beslutade att släppa ut dem efter ett misslyckat evakueringsförsök.

De kraftiga skogsbränderna närmar sig Bordeaux och tusentals människor har tvingats evakuera.

Le Figaro direktrapporter (franska)
live · www.lefigaro.fr
Biscarrosse har drabbats av stora skador i samband med branden (franska)
www.lapresse.ca
BBC direktrapporterar
live · BBC

Biscarrosse

karta
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Skogsbränderna i EuropaFrankrikeEuropaKlimat & miljö