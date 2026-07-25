Hästar flyr bränderna i Frankrike – kunde inte evakueras

Här springer hästar på gatorna i Frankrike

I flera videoklipp från södra Frankrike syns en stor grupp hästar fly på gatorna från den kraftiga röken efter skogsbränderna, skriver Le Figaro.

Hästarna ska komma från ett ridcenter i närheten av Biscarrosse söder om Bordeaux, som beslutade att släppa ut dem efter ett misslyckat evakueringsförsök.

De kraftiga skogsbränderna närmar sig Bordeaux och tusentals människor har tvingats evakuera.