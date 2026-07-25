Kraftiga skogsbränderna närmar sig franska Bordeaux

Brandmän nära området där två kollegor dog i bränderna i Frankrike.

De kraftiga bränderna i Frankrike närmar sig Bordeaux i regionen Gironde, skriver flera medier.

Flera områden nära staden har tvingats evakuera som en som en ”försiktighetsåtgärd”, skriver AFP.

”På grund av de pågående bränderna i Gironde avråds det starkt från att resa till eller korsa regionen. Skjut upp din resa om möjligt”, skriver väginformationstjänsten Bison Futé enligt Le Monde.

Under fredagen meddelade den franske presidenten Emmanuel Macron att militären mobiliseras för att stötta civilsamhället. Enligt Expressen handlar det om över 1 000 militärer i Gironde.