ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Brandmän nära området där två kollegor dog i bränderna i Frankrike. (Caroline Blumberg /AP/TT / AP)
Skogsbränderna i Europa

Kraftiga skogsbränderna närmar sig franska Bordeaux

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

De kraftiga bränderna i Frankrike närmar sig Bordeaux i regionen Gironde, skriver flera medier.

Flera områden nära staden har tvingats evakuera som en som en ”försiktighetsåtgärd”, skriver AFP.

”På grund av de pågående bränderna i Gironde avråds det starkt från att resa till eller korsa regionen. Skjut upp din resa om möjligt”, skriver väginformationstjänsten Bison Futé enligt Le Monde.

Under fredagen meddelade den franske presidenten Emmanuel Macron att militären mobiliseras för att stötta civilsamhället. Enligt Expressen handlar det om över 1 000 militärer i Gironde.

Frankrikes inrikesminister Laurent Nunez har aldrig tidigare sett så omfattande bränder
TT
Le Monde direktrapporterar (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
De som inte evakuerats uppmanas att hålla sig inomhus
Expressen
40 brandmän har skadats i Cap Ferret-branden
AFP  · Ofta betalvägg
6 000 hektar mark har brunnit nära Madrid
BBC

Bordeaux

karta
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen