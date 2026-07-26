ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En värme med temperaturer uppemot 40 grader väntas dra in över Bordeaux i början av veckan. (Caroline Blumberg /AP/TT / AP)
KlimathotetStorbranden utanför Bordeaux

Mardrömsbesked i Bordeaux: Ny värmebölja på väg in

Av Daniel Persson
Publicerad:

Nya extrema temperaturer redan de kommande dagarna kan komma att ytterligare försvåra släckningsarbetet utanför Bordeaux, skriver den franska lokaltidningen Sud Ouest.

Räddningstjänsten bekämpar en storbrand som räknas som den största i landets historia. Branden är fortfarande utom kontroll och storstaden Bordeaux kan vara hotad.

Situationen blir därför inte bättre av väderleksrapporter som talar om extremvärme de kommande dagarna. På onsdag väntas det exempelvis åter bli uppemot 40 grader varmt i området.

”Mycket dåliga nyheter”, skriver tidningen.

Den väntande värmeböljan blir i så fall den fjärde som dragit in över Frankrike bara sedan i maj.

De riktigt höga temperaturerna väntas på onsdag (på franska)
www.sudouest.fr
42 000 hektar mark har hittills brunnit upp
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Brandman: ”Vi börjar oroa oss för staden”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KlimathotetStorbranden utanför BordeauxFrankrikeEuropaKlimat & miljö