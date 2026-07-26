Mardrömsbesked i Bordeaux: Ny värmebölja på väg in

En värme med temperaturer uppemot 40 grader väntas dra in över Bordeaux i början av veckan.

Nya extrema temperaturer redan de kommande dagarna kan komma att ytterligare försvåra släckningsarbetet utanför Bordeaux, skriver den franska lokaltidningen Sud Ouest.

Räddningstjänsten bekämpar en storbrand som räknas som den största i landets historia. Branden är fortfarande utom kontroll och storstaden Bordeaux kan vara hotad.

Situationen blir därför inte bättre av väderleksrapporter som talar om extremvärme de kommande dagarna. På onsdag väntas det exempelvis åter bli uppemot 40 grader varmt i området.

”Mycket dåliga nyheter”, skriver tidningen.

Den väntande värmeböljan blir i så fall den fjärde som dragit in över Frankrike bara sedan i maj.