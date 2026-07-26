Ytterligare tiotusentals har evakuerats – storbrand närmar sig Bordeaux

De stora skogsbränderna utanför Bordeaux och Madrid är fortfarande bortom kontroll, skriver AFP. Under natten evakuerades ytterligare tiotusentals människor från sina hem, vilket gör att bränderna hittills drivit 300 000 människor från sina hem.

Den spanska inrikesministern Fernando Grande-Marlaska sa på lördagen att situationen hade förvärrats det senaste dygnet.

– Väderförhållandena har inte hjälpt oss alls, sa han.

Lokala myndigheter i drabbade franska Gironde beskriver evakueringen i regionen som en av de största som genomförts i fredstid i Frankrike. Samtidigt evakueras allt fler boende i utkanten av Bordeaux.

De tömda samhällena är så tomma på folk att de upplevs som ”spökstäder”, skriver Dagens Nyheter som bland annat besökt Bordeaux-förorten Martignas-sur-Jalle.