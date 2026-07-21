Fyra klara ekonomiska vinnare på VM i fotboll

De ekonomiska konsekvenserna av fotbolls-VM i Nordamerika är inte helt lätta att räkna ut. Men några vinnare går att identifiera.

Försäljningen hos mindre affärsverksamheter i värdstäderna gynnades. Det som sticker ut mest är försäljning av öl, framför allt i Boston, där skotska fans var extra törstiga. Det rapporterar CNN.

På tal om öl så ses även Carlsberg som en vinnare. De gynnades av starka insatser från Frankrike, Storbritannien och Norge. Det skriver SVD. Tyska bryggerier får däremot en mer avslagen reaktion, efter att landet åkte ut tidigt ur turneringen.

En annan säker vinnare, som CNN lyfter fram, är Fifa. Organisationen kan komma att dra in runt 9 miljarder dollar på biljettförsälningen. Detta kan läggas till de 1,1 miljarder dollar som de tjänat på tv-rättigheter.

En fjärde vinnare är spelbolagen. Svenska Spel såg en kundtillväxt på över 300 procent i juni. Fotbolls-VM troddes på förhand kunna bli det största evenemanget för betting, med över 50 miljarder dollar i spelande varje dag, 500 miljoner per match, skriver BBC.