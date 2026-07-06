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Gais-spelarna deppar efter 1–1 mot BP i Stockholm. (KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN)
Herrallsvenskan 2026

Gais tappade poäng mot BP – trots stor dominans

Av Jacob Ruderstam
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Göteborgslaget Gais fick nöja sig med en poäng i kvällens möte med Brommapojkarna. Matchen slutade 1–1 efter att båda lagen gjort mål i den första halvleken.

Gais dominerade matchen och träffade stolpen två gånger, men det var BP som var närmast segern. På övertid hade Lukas Björklund öppet mål, men BP-spelaren missade målet.

– Vi skapar en del men det gäller att sätta bollen, tyvärr, säger Gais-spelaren Rasmus Niklasson Petrovic i TV4:s sändning.

BP:s Leo Cavallius gjorde flera räddningar
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Oliver Berg gjorde BP:s mål – Henry Sletsjøe kvitterade för Gais
TT
Storbråk på planen efter slutsignalen – BP-spelare sköt bollen i ansiktet på gaisare
Sveriges Television
BP-spelaren Rasmus Örqvist: ”Vi kanske ska få in ett ledningsmål där på slutet”
Aftonbladet
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