Gais tappade poäng mot BP – trots stor dominans
Göteborgslaget Gais fick nöja sig med en poäng i kvällens möte med Brommapojkarna. Matchen slutade 1–1 efter att båda lagen gjort mål i den första halvleken.
Gais dominerade matchen och träffade stolpen två gånger, men det var BP som var närmast segern. På övertid hade Lukas Björklund öppet mål, men BP-spelaren missade målet.
– Vi skapar en del men det gäller att sätta bollen, tyvärr, säger Gais-spelaren Rasmus Niklasson Petrovic i TV4:s sändning.
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