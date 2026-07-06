Gais tappade poäng mot BP – trots stor dominans

Gais-spelarna deppar efter 1–1 mot BP i Stockholm.

Göteborgslaget Gais fick nöja sig med en poäng i kvällens möte med Brommapojkarna. Matchen slutade 1–1 efter att båda lagen gjort mål i den första halvleken.

Gais dominerade matchen och träffade stolpen två gånger, men det var BP som var närmast segern. På övertid hade Lukas Björklund öppet mål, men BP-spelaren missade målet.

– Vi skapar en del men det gäller att sätta bollen, tyvärr, säger Gais-spelaren Rasmus Niklasson Petrovic i TV4:s sändning.