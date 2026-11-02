Södertörns tingsrätt till vänster, Ildar Galiyev till höger. (Oscar Olsson / TT, Polisen)

Gängtoppen Ildar ”Scar” Galiyev åtalas för mord på distans – något som är ovanligt inom det svenska rättsväsendet. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

Det handlar om en 18-årig rappare som sköts ihjäl vid Mälarhöjdens idrottsplats hösten 2023. Åklagaren menar att Galiyev deltog vid mordtillfället via videosamtal och att han därför haft en så pass central roll att han kan anses vara gärningsman.

Men att man åtalas för mord på distans är ovanligt och lite av en chansning, säger den tidigare åklagaren Johanna Björkman.

– Kan man styrka att en person har varit väldigt engagerad, uppkopplad live, mer eller mindre dirigerat de här morden, då ska inte en fällande dom vara utesluten.