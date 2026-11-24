Hälsodepartementet i Gaza har utfärdat en varning efter en skarp ökning av hjärnhinneinflammation, rapporterar The Guardian.

Över 270 fall rapporterades i oktober, vilket är över åtta gånger så många som under en vanlig månad. Enligt läkaren Nidal Ghoneim vid hälsodepartementet kan smittspridningen utgöra ett hot mot hundratusentals Gazabor.

Förstörelsen av infrastruktur, överfulla flyktingläger och förorenat dricksvatten har bidragit till ökningen, och krisen har förvärrats av vinterns översvämningar och begränsad framkomst av humanitär nödhjälp, enligt departementet.