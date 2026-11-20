Propagandakanalen Visegrád 24 på X har fått ekonomiskt stöd från några av Silicon Valleys mäktigaste investerare. Det rapporterar Wired.

Kontot har gjort sig känt för Israelvänliga och antimuslimska inlägg och sprider regelbundet falska och vilseledande uppgifter.

Efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 såg Stefan Tompson, en av grundarna till Visegrád 24, en möjlighet att dra in pengar på kriget, enligt Wireds granskning.

I interna meddelanden resonerade han om vilken hållning till Israel som skulle vara mest lönsam. Under Gazakrigets första tre dagar la kontot ut 400 inlägg som sammanlagt fick 370 miljoner visningar. Genomslaget öppnade dörren till inflytelserika investerare.

Tompson tillbakavisar uppgifterna i granskningen, enligt Wired. Han har inte velat ställa upp på en intervju.