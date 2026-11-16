Under de första månaderna av kriget i Gaza laddade den israeliska militären upp 3,5 miljoner fotografier av palestiner till Amazons molntjänst för att kunna använda sig av företagets ansiktsigenkänningsverktyg. Det visar en granskning av The Guardian.

Fotografierna ska ha hämtats från israeliska kontrollstationer, där ansiktsskanning sker rutinmässigt. Syftet var att spåra och övervaka palestinier.

New York Times har tidigare rapporterat hur militären experimenterade med kommersiellt tillgänglig teknik för att identifiera palestinier i folkmassorna i Gaza.