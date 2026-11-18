Israel har inlett en ny offensiv i Gaza, uppger militären för AFP.

”IDF inledde tidigare i dag en riktad operation inne i Gazaremsan, väster om den gula linjen, för att undanröja ett hot mot israeliska soldater som verkar i Gazaremsan”, skriver man i ett uttalande.

Enligt palestinsk sjukvårdspersonal har tre personer dödats.

En av nyhetsbyråns journalister uppger att israeliska stridsvagnar har intagit positioner öster om flyktinglägret Nuseirat.

Ett vittne som Reuters har talat med uppger att israeliska styrkor har attackerat infrastruktur kopplad till Hamas, men utanför de områden som Israel kontrollerar i Gazaremsan.