Barn i ett flyktingläger i Gaza stad. Arkivbild.

Israels attacker mot Gaza har burit med sig förgiftat vatten samt förorenad jord och luft, vilket hotar Gazabornas överlevnad. Det visar en rapport från Oxfam, enligt The Guardian.

Israels krigföring har förorenat Gazaremsan med tungmetaller, rester från sprängmedel, asbest från raserade byggnader och avloppsvatten. Jord, vatten och luft i området kan enligt rapporten innebära fara för palestinier i flera årtionden framöver.

Oxfams vd Amitabh Behar kallar Israels krigföring för ”miljömässiga krigsbrott” och säger att Gaza blivit en ”giftig ödemark”

– Att återuppbygga Gaza utan att samtidigt förstå och göra någonting åt miljöföroreningen riskerar att skapa långvariga problem för folkhälsan i generationer, säger Behar.