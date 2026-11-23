Ett fordon brinner efter luftangreppet mot Gaza stad under dagen.

Minst tre personer har dödats i israeliska luftangrepp mot Gaza under dagen. En av personerna ska ha arbetat för FN-organisationen för palestinska flyktingar (UNRWA), rapporterar Reuters.

UNRWA-medarbetaren dödades av ett flyganfall nära en vattenbrunn i närheten av flyktinglägret Jabalia där FN-personal arbetade, uppger organisationen.

Senare under dagen riktade den israeliska militären en attack mot ett fordon i Gaza stad, som dödade två personer.