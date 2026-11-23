Minst tre döda i flyganfall mot Gaza under dagen
Minst tre personer har dödats i israeliska luftangrepp mot Gaza under dagen. En av personerna ska ha arbetat för FN-organisationen för palestinska flyktingar (UNRWA), rapporterar Reuters.
UNRWA-medarbetaren dödades av ett flyganfall nära en vattenbrunn i närheten av flyktinglägret Jabalia där FN-personal arbetade, uppger organisationen.
Senare under dagen riktade den israeliska militären en attack mot ett fordon i Gaza stad, som dödade två personer.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen