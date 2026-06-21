Genomgång: Brasilien eller Norge kan vänta i slutspel

Efter gårdagens storförlust mot Nederländerna och Japans seger under söndagsmorgonen ligger Sverige trea i sin VM-grupp. Men chansen till avancemang är fortsatt god, enligt flera mediers genomgång av förutsättningarna inför den sista omgången.

Vid seger mot Japan på fredag är avancemanget givet. Då slutar Sverige tvåa i grupp F och kommer att ställas mot vinnaren i grupp C i sextondelsfinal, vilket mest troligt blir Brasilien.

Om Sverige spelar oavgjort eller förlorar mot Japan avgör poäng och målskillnad fortsättningen. Sverige behöver bli en av de åtta bästa treorna i samtliga tolv grupper. Vid avancemang som grupptrea kan Sverige få möta vinnaren i grupp I – vilket lär bli Norge eller Frankrike.