Genomgång: Brasilien eller Norge kan vänta i slutspel
Efter gårdagens storförlust mot Nederländerna och Japans seger under söndagsmorgonen ligger Sverige trea i sin VM-grupp. Men chansen till avancemang är fortsatt god, enligt flera mediers genomgång av förutsättningarna inför den sista omgången.
Vid seger mot Japan på fredag är avancemanget givet. Då slutar Sverige tvåa i grupp F och kommer att ställas mot vinnaren i grupp C i sextondelsfinal, vilket mest troligt blir Brasilien.
Om Sverige spelar oavgjort eller förlorar mot Japan avgör poäng och målskillnad fortsättningen. Sverige behöver bli en av de åtta bästa treorna i samtliga tolv grupper. Vid avancemang som grupptrea kan Sverige få möta vinnaren i grupp I – vilket lär bli Norge eller Frankrike.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen