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Viktor Gyökeres. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Gyökeres taggad inför nästa match: ”Allt i egna händer”

Av Jacob Ruderstam
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Sveriges anfallsstjärna Viktor Gyökeres väljer att se glaset som halvfullt trots storförlusten mot Nederländerna under lördagen. Huruvida Sverige tar sig vidare från gruppen avgörs i den sista gruppspelsmatchen mot Japan.

– Det är bara att se till att vinna den så ser det bra ut igen. Det blir en rolig match att spela, säger han till TT.

Svenska laget står på tre inspelade poäng och har goda chanser att avancera. Gyökeres betonar att landslaget har allt i egna händer.

Japanmatchen spelas natten mot fredag.

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TT
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podd · www.fotbollskanalen.se
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaViktor GyökeresFotbollHerrlandslaget i fotboll