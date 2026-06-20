Van Dijk om Japanmatchen: ”Ett väldigt tufft jobb”

Sverige fick en smakstart mot Tunisien, men den sista gruppspelsmatchen mot Japan kan bli en ny skräckupplevelse. Det säger Nederländernas stjärna Virgil van Dijk till Göteborgs-Posten.

– Japan är väldigt disciplinerade och var väldigt kompakta centralt. Sverige har ett väldigt, väldigt tufft jobb framför sig. Det är en sak som är säker, säger han till tidningen.

Nederländerna och Japan spelade oavgjort i den första gruppspelsmatchen.