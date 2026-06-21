Sverige ned på tredjeplats – fortfarande 93 procents chans att gå vidare

Japan slog Tunisien på söndagsmorgonen och petar därmed Sverige från andraplatsen i gruppen. Hoppet är dock inte ute. Enligt The Athletics bedömning har Sverige fortfarande 93 procents chans att gå vidare till slutspel, antingen som en av de bästa treorna, eller genom att slå Japan på fredag.

Göteborgs-Posten påpekar att det inte ens är helt uteslutet att Sverige skulle vinna sin grupp, även om det bygger på att Nederländerna tappar poäng mot gruppens slagpåse Tunisien.