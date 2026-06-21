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Alexander Isak och Viktor Gyökeres kramas på planen. (Dolores Ochoa /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Sverige ned på tredjeplats – fortfarande 93 procents chans att gå vidare

Av Tor Gasslander
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Japan slog Tunisien på söndagsmorgonen och petar därmed Sverige från andraplatsen i gruppen. Hoppet är dock inte ute. Enligt The Athletics bedömning har Sverige fortfarande 93 procents chans att gå vidare till slutspel, antingen som en av de bästa treorna, eller genom att slå Japan på fredag.

Göteborgs-Posten påpekar att det inte ens är helt uteslutet att Sverige skulle vinna sin grupp, även om det bygger på att Nederländerna tappar poäng mot gruppens slagpåse Tunisien.

The Athletic ger Sverige bäst chans att gå vidare av alla grupptreor
NY Times  · Ofta betalvägg
Graham Potter: Vi lever fortfarande
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Det mest sannolika är att Sverige ställs mot Frankrike i 16-delsfinalen
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Nederländerna leder gruppen
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