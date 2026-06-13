Ghana i protest – ”nyckelspelare” portas från Kanada

Ghana har lämnat in en formell protest mot Kanada efter beslutet att inte släppa in fotbollsspelaren Thomas Partey, skriver AFP. Partey är åtalad i Storbritannien för sju fall av våldtäkt och sexuella övergrepp mot fyra kvinnor, och har därför nekats visum. Rättegången mot den tidigare Arsenal-spelaren ska hållas nästa år.

I ett uttalande skriver Ghanas utrikesminister Sam Okudzeto Ablakwa att inreseförbudet är ”extremt orättvist” och att Partey är en av herrlandslagets ”nyckelspelare”.

Fifa har tidigare bekräftat att Partey inte är med i uppställningen i landslagets första gruppspelsmatch mot Panama, som spelas i Toronto på onsdagen.

De återstående två matcherna mot Kroatien och England spelas i USA, där han har beviljats visum. Skulle Ghana gå vidare till slutspelet är flera av matcherna planerade i Kanada.