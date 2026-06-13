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Thomas Partey. (Ian Walton/AP/TT)
Fotbolls-VMGruppspelet

Ghana i protest – ”nyckelspelare” portas från Kanada

Av Alice Hermansson
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Ghana har lämnat in en formell protest mot Kanada efter beslutet att inte släppa in fotbollsspelaren Thomas Partey, skriver AFP. Partey är åtalad i Storbritannien för sju fall av våldtäkt och sexuella övergrepp mot fyra kvinnor, och har därför nekats visum. Rättegången mot den tidigare Arsenal-spelaren ska hållas nästa år.

I ett uttalande skriver Ghanas utrikesminister Sam Okudzeto Ablakwa att inreseförbudet är ”extremt orättvist” och att Partey är en av herrlandslagets ”nyckelspelare”.

Fifa har tidigare bekräftat att Partey inte är med i uppställningen i landslagets första gruppspelsmatch mot Panama, som spelas i Toronto på onsdagen.

De återstående två matcherna mot Kroatien och England spelas i USA, där han har beviljats visum. Skulle Ghana gå vidare till slutspelet är flera av matcherna planerade i Kanada.

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AFP  · Ofta betalvägg
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www.theguardian.com
 
Thomas Partey
Wikipedia (en)
Thomas Teye Partey (born 13 June 1993) is a Ghanaian professional footballer who plays as a defensive midfielder for La Liga club Villarreal and the Ghana national team. Partey began his professional career at Spanish club Atlético Madrid in 2013, going on loan to Mallorca and Almería, and returned to Atlético in 2015, with whom he won the UEFA Europa League and UEFA Super Cup in 2018, as well as appearing in the 2016 UEFA Champions League final. In 2020, he joined Arsenal in a transfer worth £45 million (€50 million), becoming the most expensive Ghanaian player of all time. He played 167 games over five seasons at Arsenal, winning the Community Shield in 2023. A Ghanaian international, Partey represented his nation at three Africa Cup of Nations (2017, 2019, and 2021) and the 2022 FIFA World Cup. He was named into the CAF Team of the Year in 2018, and won Ghana Player of the Year in 2018 and 2019. In July 2025, Partey was charged by the Crown Prosecution Service with five counts of rape and one count of sexual assault, relating to alleged incidents involving three women in London between 2021 and 2022, and in February 2026 was further charged with two additional counts of rape, relating to alleged incidents involving a fourth woman in London in 2020.
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