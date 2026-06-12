Ghana-spelare släpps inte in – missar första matchen
Våldtäktsåtalade Thomas Partey har inte fått visum och nekas inträde i Kanada. Han kommer därför inte att spela för Ghana i lagets första VM-match. Det uppger källor till Athletic och uppgiften bekräftas av Fifa.
Den 32-årige mittfältaren väntar på rättegång och står åtalad i Storbritannien för sju våldtäkter och ett fall av sexuellt övergrepp mot totalt fyra kvinnor.
Partey spelade tidigare för storklubben Arsenal som bröt kontraktet när han åtalades i juli förra året. Under den gångna säsongen har mittfältaren, som är en av Ghanas viktigaste kuggar, spelat för spanska Villarreal.
Ghanas första match spelas mot Panama i Toronto 17 juni.
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