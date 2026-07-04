Giftforskare straffas av EU efter Navalnyjs död

EU har beslutat att rikta sanktioner mot sex personer som tros ha varit inblandade i den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs död, skriver Politico.

Navalnyj dog i ett ryskt fängelse 2024. En utredning, som bland annat Sverige var en del av, slog fast att han med största sannolikhet blev förgiftad.

Personerna som nu straffas av EU är främst forskare som arbetat med att ta fram det gift som tros ha använts.