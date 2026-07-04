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Aleksej Navalnyjs mamma vid sonens grav. (Alexander Zemlianichenko /AP/TT / AP)
Aleksej Navalnyjs död

Giftforskare straffas av EU efter Navalnyjs död

Av Anders Hovne
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EU har beslutat att rikta sanktioner mot sex personer som tros ha varit inblandade i den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs död, skriver Politico.

Navalnyj dog i ett ryskt fängelse 2024. En utredning, som bland annat Sverige var en del av, slog fast att han med största sannolikhet blev förgiftad.

Personerna som nu straffas av EU är främst forskare som arbetat med att ta fram det gift som tros ha använts.

Forskarna arbetade inom ramen för Rysslands kemvapenprogram
www.politico.eu
Navalnyj var den ryska oppositionens främsta företrädare
www.euronews.com
Giftet hittades i prover från kroppen som togs efter Navalnyjs död
Reuters  · Ofta betalvägg
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Aleksej Navalnyjs dödEuropaRysslandAleksej NavalnyjEU