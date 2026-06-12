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Gasturbiner vid X AI:s (numera Space X) anläggning i Memphis i södra USA. (George Walker IV /AP/TT / AP)
Space X börsresa

Glömda frågan vid hajpen – när kommer Grok 5?

Av Mattias Magnusson
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Space X gör historiens största börsnotering men ingen utomstående vet när bolagets nästa stora – och kanske just nu viktigaste – produkt ska släppas.

AI-modellen Grok 4 har snart ett år på nacken och i mätningar är den sämre än modeller från över tio konkurrenter, däribland Anthropic, Open AI, Meta, Google och flera kinesiska bolag.

Efterföljaren Grok 5 har försenats flera gånger och senast lanseringen nämndes av Elon Musk, i november i fjol, sa Space X-vd:n att modellen skulle komma någon gång under årets tre första månader. Enligt Musk fanns det en chans att Grok 5 skulle uppnå mänsklig intelligens och känna sig medveten.

– Grok 5, tror jag, kommer att bli den smartaste AI:n i världen med en betydande marginal på alla sätt att mäta, utan undantag, sa Musk vid en investerarkonferens.

Källor: Space X fick tekniska problem när de skulle träna Grok så hyrde ut datacenter i stället
Bloomberg  · Ofta betalvägg
X AI – nu en del av Space X – brände då 1 miljard dollar i månaden men konkurrenterna investerar mycket större summor (Marketwatch, november 2025)
www.marketwatch.com  · Ofta betalvägg
Ryktats om att Grok 5 ska ha sex biljoner parametrar – Claude Fable som nyss släppts av Anthropic tros ha uppemot tio biljoner parametrar (uppdaterad senast i mars)
www.zbuild.io
Space X / X AI hyr ut nybyggda AI-datacenter till Anthropic och Google
finance.yahoo.com
Fable är omtalade Mythos med spärrar – i topp i nästan alla uppmätta förmågor
www.tomshardware.com
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