Glömda frågan vid hajpen – när kommer Grok 5?

Space X gör historiens största börsnotering men ingen utomstående vet när bolagets nästa stora – och kanske just nu viktigaste – produkt ska släppas.

AI-modellen Grok 4 har snart ett år på nacken och i mätningar är den sämre än modeller från över tio konkurrenter, däribland Anthropic, Open AI, Meta, Google och flera kinesiska bolag.

Efterföljaren Grok 5 har försenats flera gånger och senast lanseringen nämndes av Elon Musk, i november i fjol, sa Space X-vd:n att modellen skulle komma någon gång under årets tre första månader. Enligt Musk fanns det en chans att Grok 5 skulle uppnå mänsklig intelligens och känna sig medveten.

– Grok 5, tror jag, kommer att bli den smartaste AI:n i världen med en betydande marginal på alla sätt att mäta, utan undantag, sa Musk vid en investerarkonferens.