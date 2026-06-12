Analytiker: Utformat för succé och måste bli succé

När jag såg Space X:s värdering skrattade jag så att vinet sprutade ut genom näsan, skriver Financial Times Stuart Kirk.

Kirk, som själv varit aktieanalytiker och inte kunde få ihop matematiken, skriver att han sedan skrattade lite till när han tänkte på storbanksanalytikerna som var tvungna att rättfärdiga sina ”köp”-rekommendationer till klienterna. Goldman Sachs gjorde å andra sidan det enkelt för sig genom att anta att Space X:s försäljning kommer att tjugofemfaldigas fram till 2030, skriver Kirk.

Market Equities investeringschef Ben Ritchie pekar på att bara en bråkdel av aktierna i Space X nu handlas på börsen.

– Börsnoteringen har konstruerats för att ge högsta möjliga sannolikhet för inte bara en hög värdering, utan också en bra initial handel, säger Ritchie till Reuters.

Det hela bygger på förtroende, och en hög värdering och en lyckad första börsdag är viktigt för att driva förtroendet – så att uppnå båda är av kritisk betydelse, anser Ritchie.