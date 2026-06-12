Källor: Hyrde ut ”kolossen” när de misslyckades själva

Beslutet att hyra ut all kapacitet vid datacentret Colossus 1 till konkurrenten Anthropic togs när Space X misslyckades med att använda anläggningen för att träna den egna Grok-modellen, uppger insatta källor för Bloomberg.

Planen var att träna nästa Grok-modell genom att koppla ihop tre intilliggande datacenter, men Space X fick problem med så kallad lagg. I stället för att försöka lösa problemen gjordes bedömningen att Colossus 1 skulle användas bättre om det hyrdes ut till andra bolag, uppger källorna.

Senaste Grok 5 är försenad och när modellen ska släppas har inte meddelats. Space X:s finanschef sa nyligen att bolaget inte har gett upp när det gäller de egna AI-satsningarna, noterar Bloomberg.