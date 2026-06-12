ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Elon Musk / Colossus 1 i maj 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein // George Walker IV / AP)
Space X börsresa

Källor: Hyrde ut ”kolossen” när de misslyckades själva

Av Mattias Magnusson
Publicerad:

Beslutet att hyra ut all kapacitet vid datacentret Colossus 1 till konkurrenten Anthropic togs när Space X misslyckades med att använda anläggningen för att träna den egna Grok-modellen, uppger insatta källor för Bloomberg.

Planen var att träna nästa Grok-modell genom att koppla ihop tre intilliggande datacenter, men Space X fick problem med så kallad lagg. I stället för att försöka lösa problemen gjordes bedömningen att Colossus 1 skulle användas bättre om det hyrdes ut till andra bolag, uppger källorna.

Senaste Grok 5 är försenad och när modellen ska släppas har inte meddelats. Space X:s finanschef sa nyligen att bolaget inte har gett upp när det gäller de egna AI-satsningarna, noterar Bloomberg.

Handlar dels om kablar – men också om att Colossus 1 har en blandning med också äldre hårdvara
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Space X / X AI hyr ut nybyggda AI-datacenter till Anthropic och Google
finance.yahoo.com
Annons
Betalar du för mycket för bredband? Jämför priser på Bredbandsval och sänk din kostnad
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen