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Personer som väntar och tittar utanför Nasdaq-börsen. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Space X börsresa

Första dagen är över – Space X slutade upp 19 procent

Av Mattias Magnusson
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Det slutade med uppgångar vid det ihopslagna rymd- och AI-bolaget Space X:s börsnotering i New York. Trots att aktien mattades mot slutet stannade den 19 procent över noteringskursen.

Det ger en total värdering på runt 2 100 miljarder dollar för bolaget. En omräkning av Bloombergs miljardärsindex visar att vd:n och storägaren Elon Musks personliga förmögenhet ökade under dagen till cirka 1 100 miljarder dollar. Musk blir därmed världshistoriens första dollarbiljonär. Omräknat till kronor summeras sydafrikanens rikedomar till en bit över 10 000 miljarder.

Detta är utan paket och optioner som kräver saker som att Mars koloniseras. Summan är alltså vad Musk äger just nu, och då står innehaven i Space X och Tesla för den absoluta merparten av förmögenheten. Av Musks totala förmögenhet står ägandet i Space X för hela 820 miljarder dollar.

Investeringschef: Hög värdering och lyckad första dag är viktig för förtroendet
Reuters  · Ofta betalvägg
Facebooks börsnotering 2012 kantades av tekniska problem och det vill Nasdaq-börsen undvika nu
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Gråhandel och förhandel inför börsöppningen indikerade ett värde för Space X på 2 300 miljarder dollar
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Redan från start är Space X ett av världens högst värderade bolag
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Noteringen lär göra Musk till världens första dollarbiljonär
Washington Post  · Ofta betalvägg
Handlare spår succé för Space X i börspremiären
CNBC
Prospektet inför börsnoteringen
pressmeddelande · content.spacex.com
Samtidigt har många varnat för att bolaget är övervärderat
www.theguardian.com
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