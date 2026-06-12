Första dagen är över – Space X slutade upp 19 procent

Det slutade med uppgångar vid det ihopslagna rymd- och AI-bolaget Space X:s börsnotering i New York. Trots att aktien mattades mot slutet stannade den 19 procent över noteringskursen.

Det ger en total värdering på runt 2 100 miljarder dollar för bolaget. En omräkning av Bloombergs miljardärsindex visar att vd:n och storägaren Elon Musks personliga förmögenhet ökade under dagen till cirka 1 100 miljarder dollar. Musk blir därmed världshistoriens första dollarbiljonär. Omräknat till kronor summeras sydafrikanens rikedomar till en bit över 10 000 miljarder.

Detta är utan paket och optioner som kräver saker som att Mars koloniseras. Summan är alltså vad Musk äger just nu, och då står innehaven i Space X och Tesla för den absoluta merparten av förmögenheten. Av Musks totala förmögenhet står ägandet i Space X för hela 820 miljarder dollar.