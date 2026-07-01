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Arkivbild. (Eric Gay /AP/TT / AP)
Space X börsresa

Blankningen ökar i Space X: ”Nivån är anmärkningsvärd”

Av Aron Sigblad
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Blankningen i Elon Musks rymdbolag Space X rusar. På en vecka har andelen blankade aktier gått från 13 till 31 procent, rapporterar Reuters.

– Ökningen är anmärkningsvärd för en aktie som har varit noterad i mindre än en månad, säger analysfirman Ortex grundare Peter Hillerberg.

Positionerna, som spekulerar i en framtida nedgång i aktien, kan leda till stora svängningar. Varje kursrörelse på 1 dollar motsvarar en vinst eller förlust på runt 200 miljoner dollar för blankarna, enligt Ortex beräkningar.

Blankarna sitter i dagsläget på orealiserade förluster på runt 760 miljoner dollar i aktien
Reuters  · Ofta betalvägg
Här är EU:s regelverk för blankning
www.fi.se
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CNBC
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