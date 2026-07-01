Blankningen ökar i Space X: ”Nivån är anmärkningsvärd”
Blankningen i Elon Musks rymdbolag Space X rusar. På en vecka har andelen blankade aktier gått från 13 till 31 procent, rapporterar Reuters.
– Ökningen är anmärkningsvärd för en aktie som har varit noterad i mindre än en månad, säger analysfirman Ortex grundare Peter Hillerberg.
Positionerna, som spekulerar i en framtida nedgång i aktien, kan leda till stora svängningar. Varje kursrörelse på 1 dollar motsvarar en vinst eller förlust på runt 200 miljoner dollar för blankarna, enligt Ortex beräkningar.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen