Blankningen ökar i Space X: ”Nivån är anmärkningsvärd”

Blankningen i Elon Musks rymdbolag Space X rusar. På en vecka har andelen blankade aktier gått från 13 till 31 procent, rapporterar Reuters.

– Ökningen är anmärkningsvärd för en aktie som har varit noterad i mindre än en månad, säger analysfirman Ortex grundare Peter Hillerberg.

Positionerna, som spekulerar i en framtida nedgång i aktien, kan leda till stora svängningar. Varje kursrörelse på 1 dollar motsvarar en vinst eller förlust på runt 200 miljoner dollar för blankarna, enligt Ortex beräkningar.