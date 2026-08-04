Press på Musk inför Space X:s första rapport
Elon Musks rymdbolag Space X levererar sitt första kvartalsresultat som börsbolag i kväll. I samband med det väntas investerare pressa techmiljardären med frågor om bolagets framtidsutsikter, skriver AP.
Fokus väntas ligga på utvecklingen av Starship och Starlink samt på rykten om en möjlig sammanslagning med Tesla.
Aktien har halverats sedan toppnoteringen i juni.
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