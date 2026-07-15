Space X tappar fart – aktien halkar under noteringskurs

Elon Musks rymdbolag Space X handlas för första gången under 135 dollar, som var introduktionskursen vid börsnoteringen förra månaden, noterar CNBC.

Raketaktien inledde börsresan som en riktig aktieraket och var som mest upp 67 procent, men har därefter kämpat i motvind.

Förra veckan inkluderades Space X i indexet Nasdaq 100, vilket gör att indexfonder måste köpa aktien. Köptrycket har samtidigt begränsats av att endast en liten andel av aktierna släpptes till försäljning.

Vid 18.40-tiden är aktien ner 2,5 procent till knappt 133 dollar.