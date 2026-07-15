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Space X-chefer vid börsnoteringen den 12 juni. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Space X börsresa

Space X tappar fart – aktien halkar under noteringskurs

Av Andreas Victorzon
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Elon Musks rymdbolag Space X handlas för första gången under 135 dollar, som var introduktionskursen vid börsnoteringen förra månaden, noterar CNBC.

Raketaktien inledde börsresan som en riktig aktieraket och var som mest upp 67 procent, men har därefter kämpat i motvind.

Förra veckan inkluderades Space X i indexet Nasdaq 100, vilket gör att indexfonder måste köpa aktien. Köptrycket har samtidigt begränsats av att endast en liten andel av aktierna släpptes till försäljning.

Vid 18.40-tiden är aktien ner 2,5 procent till knappt 133 dollar.

Space X börsnotering gjorde Musk till första person med förmögenhet på 1 000 miljarder dollar
CNBC
Hajpen kring aktien avtar
Bloomberg  · Ofta betalvägg

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