Marknaden alltmer skeptisk över Space X utveckling
Aktiekursen för Space X sjönk för några dagar sedan under noteringskursen på 135 dollar och handlare spekulerar alltmer i fortsatt nedgång, skriver Financial Times.
Runt 30 procent av de tillgängliga aktierna i Space X är nu utlånade till blankning. Detta är en ökning med 10 procentenheter på de senaste tio dagarna.
– Investerarnas entusiasm över Space X verkar ha kylts av, säger Dec Mullarkey på SLC Management, till tidningen.
Även på obligationsmarknaden går det tungt och räntorna på företagets obligationer närmar sig skräpstatus. Räntan på det 30-åriga lånet som gavs ut för tre veckor sedan har stigit till 7,4 procent från 6,7 procent.
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