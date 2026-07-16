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Space X-höjdare vid börsnoteringen på Nasdaq i New York den 12 juni. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Space X börsresa

Blankarna trappar upp insatserna mot Space X

Av Andreas Victorzon
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Blankare trappar snabbt upp satsningarna mot Space X i hopp om att Elon Musks rymdbolag ska falla ytterligare på börsen, skriver CNBC.

Enligt analysfirman S3 Partners är 29 procent av de aktier som finns tillgängliga för handel nu blankade, upp från 5–7 procent för tre veckor sedan. Som jämförelse är SBB mest blankat på Stockholmsbörsen med cirka 16 procent.

Efter en raketdebut förra månaden har Space X aktie halkat under teckningskursen 135 dollar. Analytiker spår att aktien faller ytterligare när den första så kallade lockup-perioden löper ut och en del investerare får sälja fler aktier i samband med kvartalsrapporten i augusti, skriver CNBC. Den markanta ökningen av blankningar tyder på att investerare positionerar sig för ett kursfall.

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efn.se

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