Starlink kan utmana telekomjättar i USA
Rymdbolaget Space X planerar att lansera egna mobilabonnemang under Starlinks varumärke på den amerikanska konsumentmarknaden, rapporterar Financial Times. Genom det skulle bolaget bli en direkt konkurrent till telekomjättarna Verizon, AT&T och T-Mobile.
Planerna ska ha diskuterats av Space X operativa chef Gwynne Shotwell under ett investerarmöte inför bolagets börsnotering, enligt flera källor med insyn.
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