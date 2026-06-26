Starlink kan utmana telekomjättar i USA

Illustrationsbilder. Kvinnor i Los Angeles som använder sina mobiltelefoner.

Rymdbolaget Space X planerar att lansera egna mobilabonnemang under Starlinks varumärke på den amerikanska konsumentmarknaden, rapporterar Financial Times. Genom det skulle bolaget bli en direkt konkurrent till telekomjättarna Verizon, AT&T och T-Mobile.

Planerna ska ha diskuterats av Space X operativa chef Gwynne Shotwell under ett investerarmöte inför bolagets börsnotering, enligt flera källor med insyn.