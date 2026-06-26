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Illustrationsbilder. Kvinnor i Los Angeles som använder sina mobiltelefoner. (Shutterstock)
Space X börsresa

Starlink kan utmana telekomjättar i USA

Av Helena Sällström
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Rymdbolaget Space X planerar att lansera egna mobilabonnemang under Starlinks varumärke på den amerikanska konsumentmarknaden, rapporterar Financial Times. Genom det skulle bolaget bli en direkt konkurrent till telekomjättarna Verizon, AT&T och T-Mobile.

Planerna ska ha diskuterats av Space X operativa chef Gwynne Shotwell under ett investerarmöte inför bolagets börsnotering, enligt flera källor med insyn.

Kan vara en förhandlingstaktik för att Space X ska få bättre avtal med mobiloperatörerna
Financial Times  · Ofta betalvägg
Satsningen skulle skaka om den amerikanska telekommarknaden
Reuters  · Ofta betalvägg
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