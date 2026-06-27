Space X kan bli snabbaste någonsin att nå Nasdaq-100

Space X ser ut att bli ett av de snabbaste bolagen någonsin att inkluderas på elitindexet Nasdaq-100, rapporterar CNBC. Inkluderingen kan öppna för ett nytt köptryck från passiva investerare, skriver Dagens Industri.

Nasdaq-100 innehåller ett hundratal av Nasdaq-börsens största bolag. När ett bolag läggs till på indexet måste aktien köpas av fonder som följer det.

Enligt CNBS kommer Space X att inledningsvis viktas till strax under 1 procent.