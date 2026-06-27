Space X kan bli snabbaste någonsin att nå Nasdaq-100
Space X ser ut att bli ett av de snabbaste bolagen någonsin att inkluderas på elitindexet Nasdaq-100, rapporterar CNBC. Inkluderingen kan öppna för ett nytt köptryck från passiva investerare, skriver Dagens Industri.
Nasdaq-100 innehåller ett hundratal av Nasdaq-börsens största bolag. När ett bolag läggs till på indexet måste aktien köpas av fonder som följer det.
Enligt CNBS kommer Space X att inledningsvis viktas till strax under 1 procent.
bakgrund
Nasdaq-100
Wikipedia (en)
The Nasdaq-100 (ticker symbol: NDX) is a stock market index made up of equity securities issued by 100 of the largest non-financial companies listed on the Nasdaq stock exchange. It is a modified capitalization-weighted index. The stocks' weights in the index are based on their market capitalizations, with certain rules capping the influence of the largest components. It is limited to companies from a single exchange, and it does not have any financial companies. The financial companies are in a separate index, the Nasdaq Financial-100.
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