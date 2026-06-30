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Space X. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Space X börsresa

Börshusets blunder – blev utan tilldelning efter miss

Av Aron Sigblad
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Sydkoreas största mäklarhus Mirae Asset Securities blev efter ett internt missförstånd helt utan tilldelning i rymdbolaget Space X rekordstora börsnotering, skriver Bloomberg.

Mäklarhuset misstolkade ett mejl i noteringsprocessen, vilket gjorde att kundorder värda omkring 1,1 miljarder dollar aldrig registrerades.

”Vi lägger oss platt och ber om ursäkt”, skrev ledningen till kunderna den 15 juni.

Granskas av Sydkoreas motsvarighet till Finansinspektionen efter händelsen
Bloomberg  · Ofta betalvägg

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