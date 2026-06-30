Börshusets blunder – blev utan tilldelning efter miss

Sydkoreas största mäklarhus Mirae Asset Securities blev efter ett internt missförstånd helt utan tilldelning i rymdbolaget Space X rekordstora börsnotering, skriver Bloomberg.

Mäklarhuset misstolkade ett mejl i noteringsprocessen, vilket gjorde att kundorder värda omkring 1,1 miljarder dollar aldrig registrerades.

”Vi lägger oss platt och ber om ursäkt”, skrev ledningen till kunderna den 15 juni.