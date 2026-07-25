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Bernd Lange i Europaparlamentet. (Marius Burgelman /AP/TT / AP)
Techjättarnas monopolställning

Tyske parlamentarikern: Trumps hot är ofta tomma

Av Tor Gasslander
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Donald Trump har hotat med nya tullar mot EU efter att unionen bötfällt den amerikanska sökjätten Google. Bernd Lange, ordförande för EU-parlamentets internationella handelskommitté, påpekar dock att Trumps hot i sociala medier ganska ofta inte leder till verklig handling.

– Jag hoppas att det blir fallet även den här gången, säger han till Politico.

Enligt EU-kommissionen har Google missbrukat sin marknadsledande ställning genom att favorisera sina egna tjänster framför andra företags.

EU behandlar amerikanska företag som sin egen ”spargris”, enligt Trump
www.politico.com
Trump på Truth Social
truthsocial.com
Google: ”Det här är inte rättvist” (24 juli)
BBC
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Techjättarnas monopolställningDonald TrumpGoogleEU-kommissionenEUData, it & högteknologiSundar Pichai