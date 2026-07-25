Tyske parlamentarikern: Trumps hot är ofta tomma
Donald Trump har hotat med nya tullar mot EU efter att unionen bötfällt den amerikanska sökjätten Google. Bernd Lange, ordförande för EU-parlamentets internationella handelskommitté, påpekar dock att Trumps hot i sociala medier ganska ofta inte leder till verklig handling.
– Jag hoppas att det blir fallet även den här gången, säger han till Politico.
Enligt EU-kommissionen har Google missbrukat sin marknadsledande ställning genom att favorisera sina egna tjänster framför andra företags.
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