Tyske parlamentarikern: Trumps hot är ofta tomma

Donald Trump har hotat med nya tullar mot EU efter att unionen bötfällt den amerikanska sökjätten Google. Bernd Lange, ordförande för EU-parlamentets internationella handelskommitté, påpekar dock att Trumps hot i sociala medier ganska ofta inte leder till verklig handling.

– Jag hoppas att det blir fallet även den här gången, säger han till Politico.

Enligt EU-kommissionen har Google missbrukat sin marknadsledande ställning genom att favorisera sina egna tjänster framför andra företags.