Karlsbro suckar: ”EU får inte låta sig utpressas”

Donald Trumps senaste tullhot mot EU får Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som även är vice ordförande i handelsutskottet, att sucka djupt.

I ett inlägg på X skriver hon att amerikanska företag måste förhålla sig till EU:s lagstiftning, och att tullavtalet mellan EU och USA upphör att gälla om Trump gör verklighet av sitt hot.

”EU får inte låta sig utpressas av Trumps nya tullhot.”

Bakgrunden till Trumps hot om nya tullar är att flera amerikanska tech-jättar, däribland Google och Apple, bötfällts för att ha brutit mot EU-lagar.