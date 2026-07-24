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Karin Karlsbro i valrörelsen 2024. (Claudio Bresciani/TT)
Techjättarnas monopolställning

Karlsbro suckar: ”EU får inte låta sig utpressas”

Av Patrik Dahlin
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Donald Trumps senaste tullhot mot EU får Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som även är vice ordförande i handelsutskottet, att sucka djupt.

I ett inlägg på X skriver hon att amerikanska företag måste förhålla sig till EU:s lagstiftning, och att tullavtalet mellan EU och USA upphör att gälla om Trump gör verklighet av sitt hot.

”EU får inte låta sig utpressas av Trumps nya tullhot.”

Bakgrunden till Trumps hot om nya tullar är att flera amerikanska tech-jättar, däribland Google och Apple, bötfällts för att ha brutit mot EU-lagar.

Karin Karlsbro på X
x.com
Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
EU anser att Google på ett otillbörligt sätt prioriterat sina egna tjänster framför konkurrenters i sökmotorn och appbutiken (23 juli)
AP  · Ofta betalvägg
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Sveriges Television
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