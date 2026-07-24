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USA:s president Donald Trump. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Techjättarnas monopolställning

Trump anklagar EU för ”attack” mot amerikanska företag – hotar med ny tull

Av Hedda Hallsenius
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Donald Trump anklagar EU för att ”attackera” amerikanska företag efter miljardböter mot bland annat Apple och Meta. I ett inlägg på Truth Social hotar han med nya tullar.

”EU kommer att betala ett högt pris för sitt olagliga och högst oetiska beteende”, skriver han.

I sitt inlägg hävdar Trump att EU bötfällt Apple, Meta, Amazon och Google utan anledning eller förklaring. Det är inte sant. Den senaste boten mot Google utfärdades enligt EU för brott mot konkurrensregler på internet, specifikt Förordningen om digitala marknader.

De andra företagen har bötfällts av olika skäl, bland annat gällande användandet av personlig data.

Trump kallar böterna för ett ”rån” och skriver att USA ska inleda en utredning.

”Vitena kommer att dras tillbaka helt och vi väntar oss att en ansenlig tull läggs på dem vid första möjliga tillfälle”, skriver Trump.

Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
Trump säger att USA ska utreda EU
AP  · Ofta betalvägg
EU anser att Google på ett otillbörligt sätt prioriterat sina egna tjänster framför konkurrenters i sökmotorn och appbutiken (23 juli)
AP  · Ofta betalvägg
Apple och Meta belades med böter motsvarande flera miljarder kronor förra året (23 april 2025)
Sveriges Television
Lagen ”Section 301” som Trump nämner tillåter Washington att utreda utländska handlingar man anser är diskriminerande och svara med tullar
AFP  · Ofta betalvägg
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