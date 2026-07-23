Google efter jätteböterna: ”Ren produktförsämring”
Google svarar att miljardböterna från EU ”förstör vanliga vardagsprodukter”. I en skriftlig kommentar till TT skriver Googles chef för globala frågor, Kent Walker, att de tvingas plocka bort funktioner som ”älskas av våra användare i Europa”.
”Det är en ren produktförsämring som drivs på av en liten klick egennyttiga aktörer, där europeiska företag och konsumenter får ta smällen”, menar Google-chefen.
Det amerikanska techbolaget fick två böter på totalt 890 miljoner euro på torsdagen, bland annat för att ha prioriterat sina egna tjänster framför konkurrenternas.
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