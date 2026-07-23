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EU-kommissionären Teresa Ribera, ansvarig för konkurrensfrågor. (Virginia Mayo /AP/TT / AP)
Techjättarnas monopolställning

Google efter jätteböterna: ”Ren produktförsämring”

Av Louise Cassemar
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Google svarar att miljardböterna från EU ”förstör vanliga vardagsprodukter”. I en skriftlig kommentar till TT skriver Googles chef för globala frågor, Kent Walker, att de tvingas plocka bort funktioner som ”älskas av våra användare i Europa”.

”Det är en ren produktförsämring som drivs på av en liten klick egennyttiga aktörer, där europeiska företag och konsumenter får ta smällen”, menar Google-chefen.

Det amerikanska techbolaget fick två böter på totalt 890 miljoner euro på torsdagen, bland annat för att ha prioriterat sina egna tjänster framför konkurrenternas.

Google har 60 dagar på sig att åtgärda bristerna för att de inte ska få ytterligare böter
TT
Riskerar att öka spänningarna med USA
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AP  · Ofta betalvägg
Google kan överklaga beslutet
www.theguardian.com
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