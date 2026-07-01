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(Shutterstock)
Kritiken mot Google

Google tvingas betala 14 miljarder till Pricerunner

Av Helena Sällström
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Google ska betala 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner, enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen anser att Google under många år otillåtet gynnat sin egen prisjämförelsetjänst och därmed skadat Pricerunner, som i dag ägs av Klarna.

Pricerunner, som köptes av Klarna 2022, hade yrkat på 77 miljarder kronor.

– Det är på många sätt ett komplext och omfattande mål och skadeståndet är, trots att Pricerunner inte nått full framgång med sin talan, utan tvekan det största som dömts ut i ett svenskt konkurrensmål, säger rådmannen Linda Kullberg i ett pressmeddelande.

Google ska betala skadestånd till Pricerunner
pressmeddelande · www.domstol.se
Pricerunner har hävdat att Google styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst
radio+text · Sveriges Radio
Har beskrivits som den största rättegången i sitt slag i svensk rättshistoria
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Kritiken mot Google