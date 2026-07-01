Google tvingas betala 14 miljarder till Pricerunner

Google ska betala 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner, enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen anser att Google under många år otillåtet gynnat sin egen prisjämförelsetjänst och därmed skadat Pricerunner, som i dag ägs av Klarna.

Pricerunner, som köptes av Klarna 2022, hade yrkat på 77 miljarder kronor.

– Det är på många sätt ett komplext och omfattande mål och skadeståndet är, trots att Pricerunner inte nått full framgång med sin talan, utan tvekan det största som dömts ut i ett svenskt konkurrensmål, säger rådmannen Linda Kullberg i ett pressmeddelande.