Google överklagar skadestånd till svenska Pricerunner

Google överklagar Patent- och marknadsdomstolens dom om att teknikjätten ska betala 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner, skriver DI och TT.

– Vi delar inte domstolens bedömning, säger Joakim Larsson, kommunikationschef för Google Sverige, i ett uttalande till DI.

Enligt domen har Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst i sökmotorjättens sökresultat och därmed utnyttjat sin dominerande ställning.

Joakim Larsson menar att ändringarna Google gjorde i shopping-annonserna 2017 fungerar väl, och att de ”skapar tillväxt och jobb för hundratals prisjämförelsetjänster”.

Inklusive ränta ska Google betala ett skadestånd på 19 miljarder kronor till Pricerunner.