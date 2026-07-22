Google överklagar skadestånd till svenska Pricerunner
Google överklagar Patent- och marknadsdomstolens dom om att teknikjätten ska betala 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner, skriver DI och TT.
– Vi delar inte domstolens bedömning, säger Joakim Larsson, kommunikationschef för Google Sverige, i ett uttalande till DI.
Enligt domen har Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst i sökmotorjättens sökresultat och därmed utnyttjat sin dominerande ställning.
Joakim Larsson menar att ändringarna Google gjorde i shopping-annonserna 2017 fungerar väl, och att de ”skapar tillväxt och jobb för hundratals prisjämförelsetjänster”.
Inklusive ränta ska Google betala ett skadestånd på 19 miljarder kronor till Pricerunner.
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