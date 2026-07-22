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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Techjättarnas monopolställning

Google överklagar skadestånd till svenska Pricerunner

Av Andreas Victorzon
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Google överklagar Patent- och marknadsdomstolens dom om att teknikjätten ska betala 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner, skriver DI och TT.

– Vi delar inte domstolens bedömning, säger Joakim Larsson, kommunikationschef för Google Sverige, i ett uttalande till DI.

Enligt domen har Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst i sökmotorjättens sökresultat och därmed utnyttjat sin dominerande ställning.

Joakim Larsson menar att ändringarna Google gjorde i shopping-annonserna 2017 fungerar väl, och att de ”skapar tillväxt och jobb för hundratals prisjämförelsetjänster”.

Inklusive ränta ska Google betala ett skadestånd på 19 miljarder kronor till Pricerunner.

Domen fick Klarna och Flat Capital att rusa på börsen
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Joakim Larsson bekräftar överklagandet
TT

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