Google stänger 19 000 indonesiska Youtubekanaler
Google har tagit bort över 19 000 indonesiska Youtubekanaler som spridit material till stöd för landets regering mellan juli och september i år. Det skriver Bloomberg.
Enligt Google handlar det om ”koordinerade påverkansoperationer” som strider mot videoplattformens regler. Antalet indonesiska konton som stängts har ökat stadigt sedan de regeringskritiska protesterna inleddes 2025.
Det är inte klarlagt vem som ligger bakom de stängda kanalerna. Varken Google eller den indonesiska regeringen har kommenterat.
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