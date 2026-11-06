Myndigheter utreder misstänkt landsförräderi i Indonesien efter att uppgifter framkommit om att landets president Prabowo Subianto fått sina telefonsamtal avlyssnade. Det rapporterar bland annat BBC Indonesian.

I veckan greps presidentens stabschef Listyo Sigit Prabowo, som även är landets tidigare polischef, samt två högt uppsatta poliser misstänkta för avlyssningen.

Enligt en talesperson för presidenten innehöll telefonsamtalen ”känslig information” som kan riskera nationens intressen och suveränitet.