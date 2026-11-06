Den skandal som har börjat kallas för Indonesiens Watergate kan avslöja djupa sprickor i landets politiska murbruk, skriver ABC News.

President Prabowo Subiantos stabschef, Listyo Sigit Prabowo, misstänks ha avlyssnat presidentens telefonsamtal. Listyo var fram till nyligen polischef under landets förre president Joko Widodo.

Prabowo och Widodo gick från rivaler till politiska samarbetspartners. Men avlyssningsskandalen kan innebära att en klyfta uppstått mellan dem, enligt statsvetaren Burhanuddin Muhtadi.

– Det som hänt är bara början på en större politisk eskalering mellan de här två personerna, säger han till indonesiska Kompas.