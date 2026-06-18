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Benjamin Brantlind. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Herrallsvenskan 2026

Göteborgs stortalang uppges säljas till Frankrike

Av Jacob Ruderstam
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IFK Göteborgs 17-årige stortalang Benjamin Brantlind säljs till den franska fotbollsklubben Strasbourg. Det uppger sillyjournalisten Fabrizio Romano på X.

Brantlind, som har gjort ett mål i herrallsvenskan i år, har kontrakt med ”Blåvitt” året ut och parterna har förhandlat med varandra under våren.

I Strasbourg spelar redan en svensk, den tidigare Malmömittfältaren Sebastian Nanasi. Klubben delar ägare och har ett nära samarbete med brittiska storklubben Chelsea.

Fabrizio Romano på X
x.com
Det finns inga uppgifter om övergångssumman
www.fotbollskanalen.se
Brantlind gjorde mål mot Örgryte i derbyt
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Sportbladet har tidigare skrivit att det finns intresse för Göteborgs talang
Aftonbladet
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