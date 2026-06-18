Göteborgs stortalang uppges säljas till Frankrike

IFK Göteborgs 17-årige stortalang Benjamin Brantlind säljs till den franska fotbollsklubben Strasbourg. Det uppger sillyjournalisten Fabrizio Romano på X.

Brantlind, som har gjort ett mål i herrallsvenskan i år, har kontrakt med ”Blåvitt” året ut och parterna har förhandlat med varandra under våren.

I Strasbourg spelar redan en svensk, den tidigare Malmömittfältaren Sebastian Nanasi. Klubben delar ägare och har ett nära samarbete med brittiska storklubben Chelsea.