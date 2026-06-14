Grannar i chock efter dådet: ”Tänker så på barnen”

Polisen på plats vid villan där våldsdådet inträffade.

Grannar är chockade efter att två flickor skadats allvarligt i ett våldsdåd i en villa utanför Alvesta. Gärningsmannen, som enligt polisen ”på något sätt” kände barnen, hittades död i anslutning till villan.

– Jag tänker så på barnen, säger en granne till Aftonbladet.

En Alvestabo säger till tidningen att han är nedstämd efter händelsen.

– Det är förkrossande. Det är alltid hemskt när det är barn. Jag har själv småsyskon.

Barnen hittades allvarligt skadade i villan strax före klockan 11 på lördagen. En av dem har livshotande skador.