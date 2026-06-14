Grannar i chock efter dådet: ”Tänker så på barnen”
Grannar är chockade efter att två flickor skadats allvarligt i ett våldsdåd i en villa utanför Alvesta. Gärningsmannen, som enligt polisen ”på något sätt” kände barnen, hittades död i anslutning till villan.
– Jag tänker så på barnen, säger en granne till Aftonbladet.
En Alvestabo säger till tidningen att han är nedstämd efter händelsen.
– Det är förkrossande. Det är alltid hemskt när det är barn. Jag har själv småsyskon.
Barnen hittades allvarligt skadade i villan strax före klockan 11 på lördagen. En av dem har livshotande skador.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen