Gräns för fetmaläkemedel höjs: ”Måste prioritera”
Gränsen för när vården ska sätta in fetmaläkemedel bör höjas från ett bmi på 30 till 35, för de patienter som inte lider av följdsjukdomar till obesitas. Det föreslås i riktlinjer för sjukvården, enligt Dagens Medicin.
Förändringen får kritik av digitala vårdgivare men försvaras av Ylva Trolle Lagerros, professor på Karolinska Institutet och överläkare vid centrum för obesitas.
– I dag har 18 procent av befolkningen obesitas. Då måste vi prioritera, säger hon till TV4 Nyheterna.
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