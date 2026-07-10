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Ylva Trolle Lagerros. (Johan Carlberg/SVD/TT)
Nya fetmaläkemedlen

Gräns för fetmaläkemedel höjs: ”Måste prioritera”

Av Tomas Ekelund
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Gränsen för när vården ska sätta in fetmaläkemedel bör höjas från ett bmi på 30 till 35, för de patienter som inte lider av följdsjukdomar till obesitas. Det föreslås i riktlinjer för sjukvården, enligt Dagens Medicin.

Förändringen får kritik av digitala vårdgivare men försvaras av Ylva Trolle Lagerros, professor på Karolinska Institutet och överläkare vid centrum för obesitas.

– I dag har 18 procent av befolkningen obesitas. Då måste vi prioritera, säger hon till TV4 Nyheterna.

Digitala vårdgivaren Yazen: ”Jag har svårt att förstå logiken i detta”
www.dagensmedicin.se
”Många med högt BMI får fortfarande inte adekvat vård”
www.tv4.se
Obesitas
bakgrund · www.1177.se
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