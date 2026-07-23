Kock om mindre portioner: ”Har blivit mer och mer”

I USA har krögare noterat ett fenomen i spåren av den ökade användningen av fetmaläkemedel: att gäster efterfrågar mindre portioner. Nu kan trenden ha kommit till Sverige, enligt vittnesmål från restauranger som SVT Jönköping tagit del av.

– Jag tycker att det blivit mer och mer, säger Simon Enger, som jobbar i köpcentret Asecs, om frågor om mindre portioner.