Kock om mindre portioner: ”Har blivit mer och mer”
I USA har krögare noterat ett fenomen i spåren av den ökade användningen av fetmaläkemedel: att gäster efterfrågar mindre portioner. Nu kan trenden ha kommit till Sverige, enligt vittnesmål från restauranger som SVT Jönköping tagit del av.
– Jag tycker att det blivit mer och mer, säger Simon Enger, som jobbar i köpcentret Asecs, om frågor om mindre portioner.
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