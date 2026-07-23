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Illustrationsbild. (Mickan Mörk/TT)
Nya fetmaläkemedlen

Kock om mindre portioner: ”Har blivit mer och mer”

Av Tomas Ekelund
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I USA har krögare noterat ett fenomen i spåren av den ökade användningen av fetmaläkemedel: att gäster efterfrågar mindre portioner. Nu kan trenden ha kommit till Sverige, enligt vittnesmål från restauranger som SVT Jönköping tagit del av.

– Jag tycker att det blivit mer och mer, säger Simon Enger, som jobbar i köpcentret Asecs, om frågor om mindre portioner.

Simon Enger: Får kanske 10–20 förfrågningar per dag
Sveriges Television
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