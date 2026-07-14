”Fler bör få chansen att ta viktminskningsläkemedel”
De nya viktminskningsläkemedlen är en medicinsk revolution som bör kunna gynna fler än de som kan betala för sig själva. Det skriver Isac Riddarsparre, läkare och verksam vid den marknadsliberala tankesmedjan Synaps, på SvD:s debattsida.
Debattören skriver att läkemedlen minskar risken för diabetes och hjärtsjukdomar men att bara de rikaste kan köpa dem. Han konstaterar samtidigt att subventionerade läkemedel skulle ”spränga varje budget” och ser möjliga lösningar för en mer jämlik tillgång.
Riddarsparre föreslår bland annat att det offentliga ska komma överens med tillverkarna om en ”utfallsbaserad ersättning”, där ett avtalat pris betalas ut om vissa mål nås. Då delar båda parter på risken, enligt debattören.
Om debattören
Isac Riddarsparre, ST-läkare och medarbetare vid tankesmedjan Synaps
Om Synaps
Synaps bildades 2023 och är en partipolitiskt obunden tankesmedja om sjukvård, med ett medborgar- och marknadsliberalt perspektiv.
Synaps finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv.