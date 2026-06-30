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Många har varit kritiska till gräset på Metlife Stadium, bland annat den franske stjärnan Adrien Rabiot. (Bildbyrån)
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Gräsmattan kritiseras inför matchen: ”Inte optimalt”

Av Jacob Ruderstam
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Gräsmattan på Metlife Stadium i New Jersey, arenan där Sverige möter Frankrike i VM-sextondelen i kväll, får kritik för att vara för dålig. Det rapporterar flera medier.

Den franske förbundskaptenen Didier Deschamps säger att underlaget sliter hårt på spelarna och mittfältsstjärnan Adrien Rabiot menar att planerna i Europa är mycket bättre, skriver Aftonbladet.

– Det är inte optimalt, men det är inte optimalt för båda lagen.

Vanligtvis är det konstgräs på Metlife Stadium, men under VM är det krav på att planerna ska vara naturgräs eller hybridgräs.

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Även Norges förbundskapten har varit besviken på gräset
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bakgrund
 
Metlife Stadium
Wikipedia (sv)
Metlife Stadium (tidigare New Meadowlands Stadium) är en utomhusarena, främst avsedd för amerikansk fotboll, i East Rutherford i New Jersey i USA. Arenan, som invigdes 2010 och ersatte Giants Stadium, är hemmaarena för NFL-klubbarna New York Giants och New York Jets. Klubbarna driver arenan gemensamt. Arenan kostade 1,6 miljarder dollar att bygga och har en kapacitet på 82 500 åskådare. Det svenska byggföretaget Skanskas amerikanska dotterbolag var huvudentreprenör vid byggandet av arenan. Super Bowl XLVIII spelades på arenan 2014. Det var första gången New Jersey/New York-området var värd för Super Bowl. Arenan är en del av Meadowlands Sports Complex.
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