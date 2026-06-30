Gräsmattan kritiseras inför matchen: ”Inte optimalt”

Många har varit kritiska till gräset på Metlife Stadium, bland annat den franske stjärnan Adrien Rabiot.

Gräsmattan på Metlife Stadium i New Jersey, arenan där Sverige möter Frankrike i VM-sextondelen i kväll, får kritik för att vara för dålig. Det rapporterar flera medier.

Den franske förbundskaptenen Didier Deschamps säger att underlaget sliter hårt på spelarna och mittfältsstjärnan Adrien Rabiot menar att planerna i Europa är mycket bättre, skriver Aftonbladet.

– Det är inte optimalt, men det är inte optimalt för båda lagen.

Vanligtvis är det konstgräs på Metlife Stadium, men under VM är det krav på att planerna ska vara naturgräs eller hybridgräs.